Sono italiane tre delle quattro semifinaliste nel singolare femminile del secondo dei sei Itf Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Nella parte alta del tabellone ci sarà il derby azzurro tra la wild card Martina Trevisan, che oggi ha sconfitto 6-4, 6-1 Deborah Chiesa, e la testa di serie numero 4, Tyra Caterina Grant, giunta in semifinale dopo aver battuto 6-3, 6-2 Noemi Basiletti.

Nella parte bassa, invece, c’è Beatrice Ricci, brava a spuntarla 4-6, 6-3, 6-4, in 2h56’ di gioco, su Dalila Spiteri, accreditata della testa di serie numero 4, e domani si contenderà un posto in finale con la qualificata ceca Alena Kovackova.

Deborah Chiesa cancellerà la delusione per l’eliminazione in singolare disputando la finale del doppio femminile in coppia con la maltese Francesca Curmi, con cui sfiderà per il titolo le sorelle ceche Alena e Jana Kovackova.

Domani, nella finale del singolare maschile, il francese Florent Bax, testa di serie numero 4, affronterà il tedesco Max Schoenhaus.

In programma anche quella del doppio maschile, dove l’italiano Jacopo Bilardo, in coppia con il tedesco Kai Wehnelt, giocherà contro il britannico Finn Bass e il bulgaro Anthony Genov.

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