Si disputeranno domani i match validi per la quinta giornata del campionato regionale di Serie C maschile e femminile a squadre

Ecco le partite e la classifica dei gironi.



Serie C maschile.

Girone 1:

Ct Decimomannu B-Torres Tennis B (ore 10)

Sporting Ct Quartu-Tc Alghero

Tc Cagliari-Tc Arzachena

Riposa: Tennis Elmas.

Classifica: Sporting Ct Quartu* 9; Tc Alghero* 7; Tennis Elmas* 6; Ct Decimomannu B** 4; Torres Tennis B***, Tc Arzachena* e Tc Cagliari* 0. (*** tre partite in meno; ** due partite in meno; * una partita in meno).



Girone 2:

Easy Tennis-Ct Macomer (ore 9)

Tc Tempio-Tc Novelli

Tc Terranova-Tc70 Oristano

Riposa: Ct Decimomannu A.

Classifica: Tc Terranova* e Tc Novelli* 9; Tc70 Oristano* e Ct Decimomannu A* 6; Ct Macomer* 3; Tc Tempio ed Easy Tennis* 0. (* una partita in meno).



Serie C femminile.

Girone 1:

Tc Ghilarza-Tc Cagliari B (disputata venerdì 3)

Accademia Tennis-Tc Alghero (ore 9)

Torres-Quattro Mori Tennis Team (10)

Classifica: Quattro Mori Tennis Team e Torres Tennis 7; Accademia Tennis 6; Tc Alghero 5; Tc Ghilarza* e Tc Cagliari B* -1. (* un punto di penalizzazione).



Girone 2:

Sporting Ct Quartu-Tc Porto Torres (ore 10)

Tc Cagliari A-Tc Arzachena

Tc Terranova-Tennis Elmas

Classifica: Sporting Ct Quartu 7; Tc Porto Torres 6; Tc Cagliari A 5; Tc Terranova 4; Tc Arzachena 3; Tennis Elmas 0.

