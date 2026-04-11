Tennis Serie C, la quinta giornataSi disputano domani i match validi per il campionato regionale a squadre maschile e femminile
Ecco le partite e la classifica dei gironi.
Serie C maschile.
Girone 1:
Ct Decimomannu B-Torres Tennis B (ore 10)
Sporting Ct Quartu-Tc Alghero
Tc Cagliari-Tc Arzachena
Riposa: Tennis Elmas.
Classifica: Sporting Ct Quartu* 9; Tc Alghero* 7; Tennis Elmas* 6; Ct Decimomannu B** 4; Torres Tennis B***, Tc Arzachena* e Tc Cagliari* 0. (*** tre partite in meno; ** due partite in meno; * una partita in meno).
Girone 2:
Easy Tennis-Ct Macomer (ore 9)
Tc Tempio-Tc Novelli
Tc Terranova-Tc70 Oristano
Riposa: Ct Decimomannu A.
Classifica: Tc Terranova* e Tc Novelli* 9; Tc70 Oristano* e Ct Decimomannu A* 6; Ct Macomer* 3; Tc Tempio ed Easy Tennis* 0. (* una partita in meno).
Serie C femminile.
Girone 1:
Tc Ghilarza-Tc Cagliari B (disputata venerdì 3)
Accademia Tennis-Tc Alghero (ore 9)
Torres-Quattro Mori Tennis Team (10)
Classifica: Quattro Mori Tennis Team e Torres Tennis 7; Accademia Tennis 6; Tc Alghero 5; Tc Ghilarza* e Tc Cagliari B* -1. (* un punto di penalizzazione).
Girone 2:
Sporting Ct Quartu-Tc Porto Torres (ore 10)
Tc Cagliari A-Tc Arzachena
Tc Terranova-Tennis Elmas
Classifica: Sporting Ct Quartu 7; Tc Porto Torres 6; Tc Cagliari A 5; Tc Terranova 4; Tc Arzachena 3; Tennis Elmas 0.