Tennis Serie D, la prima giornataSi disputano domani i match validi per il campionato regionale a squadre maschile e femminile
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Si disputeranno domani i match validi per la prima giornata del campionato regionale di Serie D maschile e femminile a squadre.
D1 maschile.
Girone 1:
Cus Cagliari A-Le Saline (ore 9)
Tc Cagliari A-Tennis Elmas
Tc Porto Torres-Tc Ittiri
Girone 2:
Easy Sporting A-Poggio Sport Village A (ore 9)
Tc Solarussa A-Gt Generale Rossi
Tc Ghilarza-Tc Carbonia A (10)
D1 femminile.
Girone 1:
Easy Tennis-Ct Macomer (9)
Le Saline-Torres Tennis (10)
Tc Tempio-Gt Generale Rossi A
Girone 2:
Ct Decimomannu-Cus Cagliari (ore 9)
Poggio Sport Village-Sporting Ct Quartu
T&C Al.Ga-Quattro Mori Tennis Team A.