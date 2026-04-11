Paura in via Azuni, a pochi passi dalla sede Avis di Porto Torres. Una pioggia di detriti è venuta giù da un vecchio deposito delle Ferrovie dello Stato, in prossimità del Museo del Porto.

Cedimenti dal cornicione dello stabile ormai in stato di abbandono, diventato rifugio di volatili che hanno contaminato di guano i locali interni, un imponente edificio di mattoni rossi in stato di degrado, che richiede un intervento di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento locale per rimuovere le parti pericolanti e transennare l’area. Nell’emergenza anche gli agenti della polizia locale per disciplinare la viabilità.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento di messa in sicurezza. I caschi rossi hanno operato con l'ausilio dell'autoscala per raggiungere il la parte alta dell'edificio, dove sono avvenuti i distacchi più importanti. La segnalazione è partita dagli operatori dell’Avis che avevano individuato i segnali di pericolo anche sulle pareti laterali dell’immobile.

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