Per il penultimo appuntamento casalingo della stagione l’Arzachena Academy Costa Smeralda chiama a raccolta il suo pubblico. Domani al Biagio Pirina va in scena la sfida col Bosa, valida per la 15ª giornata di ritorno di Promozione.

Settimi in classifica con 48 punti, in una posizione che vale la salvezza diretta anticipata ma che li esclude ormai dalla corsa playoff, i galluresi non hanno più molto da chiedere al campionato se non un finale col botto. All’insegna della partecipazione e della difesa del fattore campo, con un occhio alla programmazione della prossima stagione, che stando ai programmi della proprietà l’Arzachena dovrà vivere da protagonista.

All’andata la squadra di Mauro Ottaviani si impose con un netto 4-1 mandando a segno Babou, Donati, Cannone e Bonacquisti, e con lo stesso punteggio ha piegato a domicilio nel turno prepasquale la Macomerese. Occhio tuttavia all’avversario, che con 33 punti lotta per la salvezza nel girone B, e a digiuno di punti com’è da quattro turni arriverà in Gallura affamato e pronto a giocare col coltello tra i denti. Squadre in campo allo stadio Biagio Pirina alle 16: Arzachena-Bosa sarà diretta dall’arbitro Vincenzo Melis della sezione di Ozieri.

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