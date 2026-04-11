Al via stasera la serie finale del campionato Open Femminile di basket organizzato dal Movimento Sportivo Popolare. A contendersi il titolo saranno le campionesse in carica del Panda Monserrato e il Basket Settimo 2023, prime classificate a pari punti al termine della stagione regolare.

In semifinale, la squadra di Settimo San Pietro, guidata da Nicolò Mascia, ha superato il Basket Assemini, ottenendo così l’accesso alla finale.

Il bilancio complessivo degli scontri diretti nel corso della stagione regolare è di 3-2 in favore delle monserratine, a conferma di un confronto comunque equilibrato. Le due compagini si sono affrontate 5 volte, prima dell’appuntamento in finale: il Panda si è imposto per 76-38, 69-64 e 63-58, mentre il Basket Settimo ha vinto due incontri con i punteggi di 54-46 e 59-52.

Dal punto di vista statistico, numeri molto simili per le due contendenti arrivate in finale. Entrambe hanno chiuso la stagione con 10 punti in 8 partite (5 vittorie e 3 sconfitte). Il team allenato da Corrado Capobianco ha avuto il miglior attacco con 484 punti segnati (media di 60,5 a partita) e 440 subiti, mentre Settimo ne ha segnato 449 punti (56,1 di media) concedendone 441.

La serie finale si giocherà al meglio delle tre partite: gara 1 è in programma oggi, sabato 11 aprile, alle 21.15, gara 2 è fissata per martedì 14 aprile, alle 21.15 , mentre l'eventuale gara 3 sarà sabato 18 aprile alle 18. Il Panda avrà il vantaggio del fattore campo e disputerà in casa gara 1 e l’eventuale “bella”.

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