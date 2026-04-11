Itf Forte Village, Tyra Grant in finale nel torneo femminileIl francese Grant vince nel maschile, Bilardo-Wehnelt campioni nel doppio
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L’italiana Tyra Caterina Grant si giocherà il titolo del singolare femminile del secondo dei sei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.
Sui campi in terra rossa di santa Margherita di Pula, Grant, testa di serie numero 4, ha superato agilmente, 6-2, 6-1, la wild card Martina Trevisan e domani affronterà in finale la qualificata ceca Alena Kovackova, che ha superato 6-0, 6-3 Beatrice Ricci. Intanto oggi Kovackova, in coppia con la sorella Jana, ha vinto il torneo di doppio femminile regolando 6-1, 6-3 Deborah Chiesa e la maltese Francesca Curmi.
Maschile. Il francese Florent Bax, numero 4 del seeding, si è aggiudicato il secondo torneo singolare maschile grazie al 4-6, 6-4, 6-2 messo a referto contro il tedesco Max Schoenhaus.
Nella finale del doppio successo dell’italiano Jacopo Bilardo e del tedesco Kai Wehnelt, che hanno superato 7-6(5), 6-4 il britannico Finn Bass e il bulgaro Anthony Genov.
Domani, con il primo turno delle qualificazioni maschili, prenderà il via il terzo torneo Itf Combined del ciclo primaverile.