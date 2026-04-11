Con largo anticipo, l’esterno offensivo della Ferrini Cagliari, Matteo Vinci, si è aggiudicato la classifica dei migliori del campionato di Eccellenza 2025/2026. Già alla 26esima giornata, il giocatore dei blucerchiati ha raggiunto quota 22 punti, diventando matematicamente irraggiungibile per gli inseguitori. Nel turno successivo (27esimo) non è stato votato, ma a tre giornate dalla fine conserva comunque cinque lunghezze di vantaggio sull’attaccante del Buddusò, Ousmane Balde, avanzato a quota 17. Più indietro Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa) e Daniele Cannas (Villasimius), entrambi raggiunti a quota 16 da Alessandro Cadau (Nuorese) e Diego Humberto Di Pietro (Ossese).

Vinci si aggiudica così la quinta edizione dell’iniziativa ideata da L’Unione Sarda in collaborazione con il Comitato Regionale Sardegna della Figc. Il percorso si concluderà con il tradizionale gran galà di fine stagione, occasione in cui saranno premiati tutti i protagonisti dell’annata. Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Samassi, Muravera, Guspini, Nuorese, Atletico Uri, Ghilarza e Ossese.

L’esterno della Ferrini raccoglie il testimone dalla coppia protagonista nella scorsa stagione, Madou Mabo (ex Barisardo) e Stefano Mereu (Alghero). Nelle tre edizioni precedenti si erano imposti Andrea Porcheddu (Carbonia) e Gianluigi Illario (ex Iglesias) nel 2023/2024, Fabio Cocco (Nuorese) nel 2022/2023 e, nella prima edizione (2021/2022), Yan Fangwa (ex Monastir).

A quota 15 il portiere del Villasimius Matteo Forzati è stato raggiunto da Nicolas Martin Capellino (Iglesias) e Filippo Carraro (Nuorese), a conferma di una lotta ancora aperta nelle posizioni immediatamente a ridosso del vertice.

Nel girone A di Promozione, a tre turni dal termine, allungo significativo per Andrea Girseni della Freccia Parte Montis, che ha conquistato il 25esimo punto stagionale. Il calciatore della squadra di Mogoro guadagna una lunghezza sul capocannoniere Andrea Sanna (Terralba), fermo a quota 23 e nel frattempo agganciato da Alberto Usai (Selargius). Alle loro spalle, con 21 preferenze, Edoardo Sedda raggiunge il compagno di squadra Daniel Bilea (Ovodda) e Daniele Santilli (Vecchio Borgo Sant’Elia).

Maggiore equilibrio nel girone B, dove Marcelo Gavim Bruno della Macomerese, grazie al 20esimo voto, si è portato da solo al comando della graduatoria. Scivolati alle sue spalle Gavino Molozzu (Atletico Bono) e Mattia Asara (Castelsardo), fermi a quota 19 e raggiunti da Santiago Mateucci (Coghinas) e Federico Pireddu (Li Punti). A quota 18 inseguono Edoardo Donati (Arzachena), Predrag Radovanovic (Coghinas) e Oscar Kevin Foddai (Thiesi), mentre il bomber Diego Barboza segue con 17 preferenze, in una classifica ancora apertissima nelle zone alte.

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