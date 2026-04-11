Terz’ultimo impegno stagionale, valevole per la quindicesima giornata di ritorno, nel torneo di Promozione regionale di calcio. Tra le sfide in programma, l’attenzione ricade su quelle dove sono coinvolte le formazioni oristanesi. Nel girone A, il Terralba F. Bellu, attualmente primo in classifica con 72 punti, andrà a far visita a una delle due dirette inseguitrici, il Guspini (l’altra è il Castiadas, impegnata a Uta), distanti 2 punti. Un match decisivo in chiave promozione e aperto a tutti i risultati. Sia la vittoria di una delle due squadre, sia il pareggio, aprirebbe scenari avvincenti in vista degli ultimi 180’ di gioco. Il precedente stagionale, nel girone di andata, ha visto l’undici allenato da Daniele Porcu imporsi per 4-0 (reti di Lasi, Concu, Sanna e Piras).

Sempre in chiave promozione, interessante la sfida tra Arborea e Villacidrese. Sarà l’incrocio tra quinta, i padroni di casa (reduci da 6 vittorie di fila) e quarta in classifica, gli ospiti (ma a soli 3 punti dal primo posto). Entrambe le squadre puntano al massimo risultato: l’Arborea per chiudere al meglio la stagione, la Villacidrese per continuare a essere protagonista nella corsa promozione. Ultima chiamata in chiave salvezza, invece, per la Freccia Parte Montis che deve vincere contro l’Atletico Cagliari per mantenere vive le possibilità salvezza. La formazione allenata da Giancarlo Boi ha 6 punti da recuperare dalla zona playout e rimane in corsa per la salvezza diretta (distante 7 punti), ma deve fare bottino pieno nei prossimi 3 impegni, a partire proprio da domani. Tra le mura di casa anche l’impegno del Samugheo che attende la visita del Vecchio Borgo Sant’Elia, attualmente in una posizione di centro classifica. Infine, sarà di scena a Jerzu, contro la Cannonau, la Tharros. I biancorossi, ormai matematicamente salvi, avranno di fronte una squadra in corsa per la permanenza nella categoria.

Nel girone B impegni decisivi per Bosa e Ghilarza. I bosani giocheranno ad Arzachena con l’obiettivo di far punti, allontanare gli ultimi 3 posti e agguantare la salvezza diretta. I ghilarzesi, invece, per continuare ad inseguire un posto playout (a -6 punti) dovranno vincere, tra le mura di casa, contro il Li Punti.

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