Si chiude il Torneo dei Seminari d’Italia. La 17a edizione vede la Basilicata come vincitrice finale della competizione. Chiude invece in quarta posizione la Sardegna al termine di un torneo ben giocato dai ragazzi provenienti dal Seminario Regionale Sacro Cuore. Il torneo che si è svolto nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì ha regalato spettacolo e tanti momenti di condivisione tra i seminari italiani partecipanti, con il calcio che ha svolto la funzione di collante tra tutti.

Dopo un ottimo girone chiuso al secondo posto, che è valso la categoria Gold, la Sardegna ha perso in Semifinale contro la Puglia (che si è piazzata al secondo posto). Nella finale per il terzo posto c’è stata la seconda battuta d’arresto della giornata contro il Collegio Leoniano. I laziali si sono imposti con un netto 2-6. A trionfare su tutti invece la Basilicata: dopo la semifinale vinta ai calci di rigore proprio contro il Collegio Leoniano, i lucani hanno portato a casa la sfida contro la Puglia.

In seguito i piazzamenti finali:

Categoria Silver:

4° Umbria

3° Napoli

2° Marche

1° Abruzzo/Molise

Categoria Gold:

4° Sardegna

3° Collegio Leoniano

2° Puglia

1° Basilicata

Oltre ai trofei di squadra, durante le premiazioni sono state consegnate alcune riconoscenze per i singoli giocatori: il titolo di capocannoniere del torneo è stato vinto dal pugliese Emmanuel Ikechuwku Arize, con un totale di 22 gol. Miglior portiere, abbinato alla miglior difesa è stato vinto da Francesco Cariani del Collegio Leoniano. Solo 4 reti subite dai laziali. Il premio Fair Play è andato alla regione ospitante, la Sardegna, mentre il premio di miglior giocatore è stato vinto da Jacopo Umberto Todini del Collegio Leoniano.

Sul tema, le parole del Rettore del Seminario Regionale Don Riccardo Pinna: «Questo torneo ha visto protagonisti uomini giovani adulti alle prese con la propria vita per conseguirla e consacrarla al servizio di Dio e degli uomini. Tra i diversi interessi del nostro percorso seminaristico è vivo il bisogno di dare spazio e creare momenti ludico-sportivi tra Seminari Regionali d’Italia per favorire legami di amicizie significative che accompagnano l’esistenza verso l’ultimo della vita».



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