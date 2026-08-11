Ha atteso il momento opportuno, ha confermato i pezzi da novanta che hanno permesso la conquista travolgente della Promozione, ma adesso l'Atletico di Masainas ha deciso di mettere pesantemente mano al mercato degli acquisti.

Alla corte del confermato allenatore Fabio Tinti è arrivato poche ora fa uno degli attaccanti più forti a livello regionale, Lorenzo Basciu, ex del Carbonia.

Ma è impressionante anche la quantità di altri big che la dirigenza dell'Atletico è riuscita a portare nel Sulcis: sono adesso giocatori del Masainas Alessandro Ciccu, Alex Pribeagu, Abdoulie Nicol, Michel Milia, Luca Pisano, e il giovane (2009) promettente Andrea Montalto che ha concluso la stagione da Allievo, e l'interessante Riccardo Zonchello (classe 2008, a sua volta ex Carbonia).

Si innestano in un'ossatura di squadra che, salvo poche partenze, conserva quasi tutti i giocatori che hanno permesso di dominare il campionato di Prima categoria girone B. Le intenzioni del Masainas sono serissime.

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