La Freccia Parte Montis, in vista della prossima stagione di Prima Categoria, ripartirà dalla certezza in panchina, Infatti, il sodalizio mogorese, nelle scorse ore, ha confermato ufficialmente Giancarlo Boi alla guida della prima squadra per la stagione sportiva 2026/2027. Boi sarà alla guida della Freccia per l’ottava stagione consecutiva. «Otto anni – si legge nella nota societaria - in cui abbiamo costruito, lavorato e raggiunto traguardi storici per la nostra società. Un percorso fatto di crescita, identità e risultati che resteranno nella storia della Freccia».

Il tecnico di Arborea sarà affiancato da Giacomo Minnai, nel ruolo di preparatore atletico, e Giacomo Murru, allenatore dei portieri. «La conferma – conclude il comunicato ufficiale - rappresenta la naturale prosecuzione di un progetto che guarda al futuro con entusiasmo, ambizione e voglia di continuare a crescere».

La Freccia Parte Montis sarà ai nastri di partenza del girone B di Prima Categoria dopo la retrocessione della scorsa primavera dal torneo di Promozione.

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