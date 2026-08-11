Tennis, Lorenzo Carboni sconfitto a TodiIl 20enne algherese è stato sconfitto nel primo turno del main draw dell'Atp Challenger 75 umbro
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Si ferma al primo turno il cammino di Lorenzo Carboni nel tabellone principale dell'Atp Challenger di Todi (montepremi 97.640 dollari).
Sul rosso umbro, il 20enne tennista algherese (481 della classifica mondiale), bravo a superare le qualificazioni, è stato sconfitto 6-0, 6-3 nel primo turno del main draw degli Internazionali di Tennis Città di Todi-Sidernestor Tennis Cup dal davisman polacco Daniel Michalski (338 Atp), vecchia conoscenza degli appassionati sardi, avendo vinto diversi Itf sui campi del Forte Village.