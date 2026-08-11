La Fc Alghero inaugura un nuovo capitolo della propria storia sportiva rilanciando il progetto dedicato al futsal. La società parteciperà al prossimo campionato di Serie C1 con ambizioni rinnovate e una progettualità che guarda al medio e lungo termine, puntando sulla valorizzazione dei giovani, sul consolidamento del settore giovanile e sul rafforzamento della struttura tecnica e organizzativa.

A confermare la bontà del percorso intrapreso, sono i risultati ottenuti nella scorsa stagione dal vivaio giallorosso. L’Under 19 della Fc Alghero Futsal ha scritto una pagina di storia conquistando sia il campionato regionale, sia la Coppa Italia di categoria, un doppio successo mai raggiunto prima da una società del centro-nord Sardegna. Un traguardo che testimonia la qualità del lavoro svolto e rappresenta il punto di partenza del nuovo progetto sportivo.

L’obiettivo della società è costruire una realtà sempre più solida, capace di riportare nel tempo i colori giallorossi ai vertici del futsal sardo e, in prospettiva, di riaffacciarsi ai campionati nazionali.

Punto fermo del nuovo corso sarà ancora il portoghese Miguel Tente, confermato alla guida della prima squadra. Una scelta nel segno della continuità, che premia un tecnico di grande esperienza e spessore umano, chiamato a guidare un gruppo giovane e ambizioso.

«Ripartiamo con entusiasmo e con una visione chiara – dichiara il presidente della Fc Alghero Andrea Alessandrini – I successi ottenuti dalla nostra Under 19 dimostrano che stiamo lavorando nella direzione giusta. Vogliamo costruire un progetto duraturo, investendo sui giovani e creando una prima squadra competitiva che possa diventare il naturale sbocco del nostro vivaio. La Serie C1 rappresenta un nuovo punto di partenza e il primo passo di un percorso che punta a riportare la Fc Alghero ai livelli che le competono».

La società è al lavoro per allestire l’organico e programmare la nuova stagione, con l’obiettivo di creare tutte le condizioni affinché il campionato rappresenti un’importante occasione di crescita sotto il profilo sportivo, organizzativo e societario.

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