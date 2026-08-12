Serie D: il Latte Dolce ingaggia l'attaccante Filippo MasciaIl giocatore sassarese arriva dal Budoni
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Secondo volto nuovo per il Latte Dolce targato Insula Sport. Dopo l'arrivo dalla Torres dell'esterno Dumani, ecco l'attaccante sassarese Filippo Mascia.
Classe 2002, Mascia è una seconda punta tecnica e rapida che ha esperienze sia nel campionato di Serie D che in LegaPro: nella terza serie nazionale ha 13 presenze collezionate con il Latina e con il San Donato Tavernelle, mentre in Serie D ha 49 presenze e 7 gol, tutti realizzati con la maglia della Torres. Mascia aggiunge estro ed imprevedibilità al reparto offensivo del Latte Dolce e potrà essere impiegato dal tecnico Fini in diversi ruoli dell’attacco.
Intanto, nel test di ieri contro l'Alghero il Latte Dolce si è imposto 4-2.