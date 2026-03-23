Due titoli nello stesso giorno e un messaggio che va oltre il campo. L’Ariete Pallavolo Oristano firma una doppietta nelle massime categorie giovanili territoriali, conquistando l’Under 18 femminile Centro Sardegna e l’Under 19 maschile Sassari. Un risultato che certifica la crescita di una realtà ormai solida nel panorama isolano.

Le due vittorie arrivano al termine di un percorso costruito nel tempo, tra allenamenti, continuità e confronti di livello. In questo senso, la recente partecipazione al Torneo di Rimini ha rappresentato un passaggio decisivo: un’esperienza nazionale che ha alzato l’asticella e contribuito a rafforzare carattere e resilienza nei giovani atleti biancocelesti.

«Da Presidente, provo un’immensa soddisfazione nel vedere i nostri colori trionfare su due campi così importanti nella stessa giornata – dichiara Davide Sascaro – questi trofei non sono traguardi isolati, ma il frutto di un lavoro corale. Desidero ringraziare i nostri allenatori per la guida tecnica sapiente, i dirigenti che con dedizione instancabile gestiscono la complessa macchina organizzativa, e le famiglie dei nostri ragazzi, il cui supporto e sacrificio sono fondamentali per la nostra realtà».

Al di là dei risultati, l’Ariete si conferma un punto di riferimento per il territorio. Non solo una società sportiva, ma una realtà capace di offrire ai giovani un ambiente educativo e inclusivo, dalle prime esperienze nel Volley S3 fino alle categorie senior.

«Queste vittorie appartengono a tutta la città di Oristano – conclude Sascaro – il nostro obiettivo è continuare a tenere alto il nome della nostra comunità, offrendo ai nostri ragazzi palcoscenici sempre più prestigiosi e formativi».

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