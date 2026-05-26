Calcio regionale, il valzer delle panchineAntonio Prastaro, ex Castiadas, Muravera, Monastir, Villasimius e Tonara, il prossimo anno allenerà il Selargius
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È il valzer degli allenatori, con i campionati appena finiti.
Carlo Cotroneo resta sulla panchina dell'Ossese in Serie D, Antonio Prastaro, ex Castiadas, Muravera, Monastir, Villasimius e Tonara, il prossimo anno allenerà il Selargius.
Albertino Melis resta sulla panchina del Verde Isola di Carloforte, Levacovich guiderà il Santa Teresa Gallura anche la prossima stagione. Tonio Madau è stato confermato dall'Uta, si divide la strada fra Mario Fadda e il Taloro.
Pierluigi Scotto resta all'Usinese. Deplano infine è stato confermato alla guida della CR Arborea.