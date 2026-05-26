Si è conclusa con successo nelle acque di Porto Rotondo l’edizione 2026 dello Swan Challenge, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama velico internazionale dedicato agli iconici yacht firmati Nautor Swan.

Una settimana di regate spettacolari, sport, eleganza e grande partecipazione ha trasformato ancora una volta la località gallurese in uno dei principali punti di riferimento della vela nel Mediterraneo. A fare gli onori di casa è stato lo Yacht Club Porto Rotondo, che ha accolto armatori, equipaggi e ospiti provenienti da tutto il mondo, confermando la propria capacità organizzativa e l’eccellenza di un campo di regata considerato tra i più apprezzati del circuito internazionale. Le condizioni meteorologiche, variabili ma favorevoli allo svolgimento delle prove, hanno regalato regate tecniche e combattute, mettendo in evidenza il talento degli equipaggi e l’alto livello competitivo della flotta Swan. Le diverse classi in gara hanno dato vita a classifiche rimaste aperte fino alle ultime prove, con sfide serrate che hanno entusiasmato appassionati e addetti ai lavori.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dello Yacht Club Porto Rotondo, Corrado Fara, che ha sottolineato il valore dell’evento per il territorio e per il movimento velico internazionale. “Ospitare un evento come lo Swan Challenge - ha dichiarato - rappresenta per noi motivo di grande orgoglio. È il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge il club, il territorio e tutti i partner, con l’obiettivo di offrire un’esperienza sportiva e organizzativa di altissimo livello . Lo Swan Challenge ha avuto anche importanti ricadute economiche e turistiche per il territorio, richiamando a Porto Rotondo centinaia di persone tra velisti, tecnici, armatori e appassionati. Lo Yacht Club guarda ora ai prossimi appuntamenti con l’obiettivo di continuare a investire nella vela internazionale e nella valorizzazione del territorio.

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