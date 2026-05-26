Serie C, divorzio tra la Torres e Marco SannaIl tecnico rossoblù ha guidato la Primavera della squadra sassarese
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Dopo tre stagioni si separano le strade della Torres e di Marco Sanna. Lo annuncia la società sassarese con un comunicato dove spiega che «Marco Sanna non proseguirà il rapporto lavorativo con la società in qualità di guida tecnica della Primavera».
Il sodalizio rossoblù «ringrazia Marco Sanna per la sua professionalità, educazione, e abnegazione alla causa rossoblù ed essersi messo a totale disposizione della Torres, anche in Prima Squadra, nel momento di necessità. La società gli augura il meglio per il prosieguo di carriera».
Va ricordato infatti che l'ex di Tempio, Cagliari, Sampdoria , che ha anche guidato in panchina la Torres, era stato chiamato in questo campionato a sostituire l'esonerato Michele Pazienza nella trasferta di Ravenna, prima del rientro di Alfonso Greco.