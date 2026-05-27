Ufficializzato in casa Terralba F. Bellu il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prossimo torneo di Eccellenza. A sostituire il mister della promozione Daniele Porcu sarà Roberto Concas, al quale spetterà il compito di guidare la compagine del presidente Gabriele Frongia nel massimo torneo regionale. A darne conferma è la stessa società terralbese, con un comunicato ufficiale.

«La società – si legge nel comunicato - è lieta di annunciare l'accordo con il tecnico Roberto Concas per la conduzione della Prima Squadra nella stagione sportiva che segnerà il nostro debutto nel campionato di Eccellenza. Allenatore professionista UEFA A, nel suo curriculum spiccano i 4 anni trascorsi al Cagliari Calcio alla guida di U17, U18 e Primavera, oltre alle importanti vittorie nel calcio dilettantistico. Il Mister è già pronto e motivato per iniziare questa nuova stagione insieme a noi e raggiungere i traguardi che ci aspettano. Benvenuto in famiglia, Mister Concas, e buon lavoro».

Scelto il nuovo tecnico, il Terralba ora dovrà iniziare a programmare e comporre la rosa in vista del prossimo campionato di Eccellenza regionale.

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