Per il secondo anno consecutivo il TT Sassari gioca una finale di tennistavolo. Se nella scorsa stagione fu la squadra maschile a coprirsi di gloria vincendo lo scudetto, da oggi ci prova la formazione femminile. Nella Palestra di Corso Cossiga, alle 19, match di andata della finale scudetto, di fronte l’imbattibile Castelgoffredo che cerca il decimo titolo consecutivo. Le campionesse d’Itaia in carica dominano la scena dal 1996, da allora hanno vinto 22 scudetti. In questa stagione hanno vinto la Coppa Italia e vinto le dieci partite della regular season. Il TT Sassari ha concluso al terzo posto con sei vittorie, nell’ultima giornata, dopo la sconfitta per 3-0 proprio a Castelgoffredo, ha ceduto il secondo posto al Norbello. Ma il derby della semifinale non è stato disputato, a seguito della rinuncia, “forzata”, del Norbello, impossibilitato a sostituire Tan Wenling vittima di un incidente stradale. Rinuncia sanzionata dal Giudice Sportivo con la retrocessione in serie B.

Così il TT Sassari è approdato in finale senza passare per le semifinali, mentre il Castelgoffredo ha eliminato il Sud Tirol.

La formazione tipo delle lombarde è composta dalle rumene Bernadette Szocs (numero 25 del mondo) e Andreea Dragoman (49) e da Nicole Arlia, numero 4 d’Italia. Nel roster anche Nikoleta Stefanova e Qi Feng. Il TT Sassari del coach Provas Mondal punta sulla rumena Irina Ciobanu, Tatiana Garnova, Daniela Ortega, Elena Rozanova e Teodora Simon. La partita di ritorno è in programma sabato a Castelgoffredo

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