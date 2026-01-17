Mentre si disputano i tabelloni di sezione, sono stati sorteggiati i tabelloni finali dell'Open Bnl del Tc Cagliari, che mette in palio i pass per le Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia in programma a maggio al Foro Italico di Roma.

Sono quasi 170 (112 nel singolare maschile e 57 nel femminile) i tennisti che si danno battaglia sul rosso del circolo di Monte Urpinu.

Nel singolare maschile, le otto teste di serie sono Alessandro Ingarao (che su questi stessi campi ha vinto le ultime quattro edizioni dei Campionati Italiani di Seconda Categoria), Gian Marco Ortenzi, Gabriele Maria Noce (tesserato per il Tc Alghero), Roberto Miceli, Noah Perfetti, Riccardo Mascarini, Andrea Paolini e, primo tennista sardo in ordine di entry-list, il sassarese Matteo Mura (Torres Tennis).

Nel singolare femminile, il tabellone è guidato da Jessica Bertoldo, Eleonora Alvisi (tesserata per il Tc Cagliari), Cristiana Ferrando, Linda Salvi (Tc Cagliari), Costanza Traversi, Elena Covi, Anna Tambelli e Francesca Covi. Un turno prima esordirà la nuorese Marcella Dessolis (Tc Cagliari).

Nel doppio maschile comandano Ingarao e Gregorio Biondolillo, davanti a Noce/Perfetti, Mascarini/Miceli e Mura con Andrea Motta.

Per il doppio femminile, i favori del pronostico vanno su Ferrando/Salvi, seguiti da Trevisi e Greta Rizzetto, dalle sorelle Marcella e Barbara Dessolis e da Matilde Gori e Ginevra Parentini Vallega Montebruno.

