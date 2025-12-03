Manuel Desogus, 38 anni, originario di Las Plassas, potrà rientrare in Sardegna dopo il grave malore che lo ha costretto al ricovero nel reparto di terapia intensiva del Deutsches Herzzentrum der Charité di Berlino.

La Regione ha, infatti, assicurato le risorse necessarie per organizzare il trasferimento medicalmente assistito nell’Isola.

La conferma arriva dall’assessora al Lavoro, Desirè Manca: «Non potevamo restare a guardare», ha dichiarato, spiegando di aver attivato immediatamente le procedure di competenza relative al settore Emigrazione.

L’assessorato al Lavoro dispone infatti di fondi destinati agli interventi emergenziali e ai contributi per gli emigrati di rientro. In questo caso – ha precisato l’assessora – si tratta di misure ordinarie e straordinarie previste dalla normativa vigente (articoli 15 e 20 della legge regionale 7/1991), che consentono di sostenere economicamente i rimpatri legati a motivi di salute.

La vicenda è stata seguita anche dal Circolo dei Sardi di Berlino: il presidente e la vicepresidente dell’associazione, che ieri hanno fatto visita a Desogus in ospedale, hanno collaborato con la Regione per accelerare le procedure necessarie.

Ora si attende il via libera definitivo per organizzare il trasferimento in una struttura ospedaliera dell’isola. «Siamo fiduciosi – ha concluso Manca – e ci auguriamo che le condizioni del signor Desogus possano migliorare al più presto».

