Importante investimento dell'Arst e della Regione, per riqualificare la linea ferroviaria tra Macomer e Nuoro. Domani, infatti, ci sarà la posa della prima pietra, per dare il via ai lavori per la realizzazione della centrale di produzione di idrogeno verde, per alimentare i nuovi treni dell'Arst sulla linea Macomer Nuoro.

Una tappa importante nella strategia di transizione ecologica. La centrale di produzione sarà realizzata nell'area di pertinenza dell'area ferroviaria dell'Arst, nella zona periferica della cittadina, accanto alla linea per Nuoro. I nuovi treni saranno consegnati invece verso la fine del 2026. Si tratta di uno dei progetti strategici con cui Arst e la Regione intendono rendere sempre più sostenibile e innovativo il sistema di trasporto pubblico regionale, contribuendo alla decarbonizzazione della mobilità in Sardegna.

Domani ci sarà la cerimonia di posa della prima pietra, a partire dalle 10 nel centro intermodale, a cui presenzieranno le autorità regionali e locali, con il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, assieme all'amministratore unico dell'Arst, Giovanni Mocci. Ci sarà la presentazione tecnica del progetto, curata da Carlo Poledrini, direttore centrale dell'Arst, con i rappresentanti dell'impresa appaltatrice (la Cobar Spa). Interverranno l'assessore regionale all'ambiente, Rosanna Laconi e l'assessore ai trasporti, Barbara Manca. "La centrale di Macomer- è scritto in un comunicato dell'Arst- sarà una delle prime infrastrutture di produzione di idrogeno verde al servizio del trasporto pubblico locale. Grazie a un sistema basato sull’elettrolisi dell’acqua alimentata da fonti rinnovabili, l’impianto permetterà di generare idrogeno a zero emissioni, rendendo l'Arst sempre più autonoma nella gestione delle proprie risorse energetiche e contribuendo a un modello di mobilità moderno, sostenibile e autosufficiente". Si tratta di un intervento importante, che rientra nel più ampio piano regionale di infrastrutture dedicate all’idrogeno, che coinvolge anche i territori di Alghero e Mandas, e si inserisce negli obiettivi di transizione ecologica del Pnrr della Regione.

© Riproduzione riservata