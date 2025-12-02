Si gioca solo nel girone Sud del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Nord in campo solo per due recuperi, in attesa dell’inizio del girone di ritorno.

Sud. È nuovamente la coppia Azzurra Oristano-Cagliari Basket a occupare la vetta alla classifica. In particolare, gli oristanesi si impongono nello scontro diretto contro il Carloforte (ora nuovamente secondo distante 2 punti) per 72-63. A Oristano prima parte di gara equilibrata. La formazione di casa parte meglio e va sul +5 al 10’ (20-15). Ospiti che reagiscono e prima dell’intervallo risalgono fino al -1 (33-32 al 20’). Al rientro, però, l’Azzurra torna a macinare gioco e sfiora la doppia cifra di vantaggio al 30’ (58-49). Margine immutato negli ultimi 10’. Top scorer della gara è Lilliu, dell’Azzurra, con 29 punti a referto. Il Cagliari Basket, invece, supera tra le mura di casa il Beta per 64-48. I cagliaritani portano a casa la settima vittoria stagionale. Tra le partite dell’ottava di andata, da segnalare la vittoria esterna del Settimo, sul campo della Primavera Gonnosfanadiga, per 58-69. Ospiti avanti, seppur con un vantaggio limitato, nel corso dei 40’ (10-12 al 10’, 27-32 al 20’ e 48-50 al 30’), fino al break decisivo dell’ultima frazione. Nel Settimo, da segnalare i 26 punti segnati da Piga. Infine, chiude il quadro il successo del Serramanna contro l’Antonianum Quartu, per 85-75. Per la formazione di casa è Pintus il migliore con 27 punti.

Nord. Nello scorso weekend sono andati in scena due recuperi con doppia vittoria esterna. Mercede Alghero e Sennori, infatti, si impongono sui parquet della Nova Pallacanestro La Maddalena (per 45-74) e Accademia Olmedo (65-76). Vittorie che permettono al Sennori di conquistare la vetta solitaria e alla Mercede Alghero di agganciare il secondo posto.

