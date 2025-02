Il peggior debutto possibile nella Pool Salvezza della A2 femminile di volley: è quanto riesce a ottenere l’Hermaea Olbia sul campo del Casalmaggiore.

Questo pomeriggio, al PalaRadi di Cremona, la squadra di Dino Guadalupi ha ceduto 3-0 nell’anticipo del primo turno della post season con parziali 25-23, 25-16, 25-23. Il buon inizio e un primo set condotto fino al 22-19 non è servito granché alle galluresi, che persa la frazione non sono riuscite a rimanere in partita, fatta sostanzialmente dall’avversario, che in classifica partiva con 16 punti ereditati dalla stagione regolare, ovvero 10 in meno dell’Hermaea Olbia, da ieri Resinglass Olbia (è stato ufficializzato il nuovo sponsor).

Chiaramente, c’è tutto il tempo per recuperare, e la sfida con Imola, attesa mercoledì al GeoPalace per la prima casalinga di Partenio e compagne, dunque già tra quattro giorni, è quel che ci vuole per rimettersi subito in careggiata.

© Riproduzione riservata