Olbia sconfitta a Scafati 1-4: Ninni Corda si dimetteIl dirigente nuorese lascia la guida dell'area tecnica assunta a metà gennaio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Terremoto all’Olbia: i bianchi crollano sotto i colpi della Scafatese, già promossa in Serie C, e Ninni Corda si dimette.
Dopo l’1-4 subito questo pomeriggio nella trasferta della 14ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, il direttore dell’area tecnica del club gallurese avrebbe deciso di lasciare l’incarico assunto a metà gennaio con l’acquisizione dell’Olbia Calcio da parte della Prosoccer.
In serata Corda dovrebbe ufficializzare le dimissioni. Intanto i bianchi, scivolati in zona retrocessione diretta, incassano l’ennesima sconfitta di una stagione drammatica, in cui la conferma della categoria, con 29 punti a tre turni dalla fine, appare sempre meno possibile.