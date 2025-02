Dalla prossima stagione sportiva, l’Olbia tornerà ad avere una squadra di calcio femminile. Lo annuncia Benno Räber, responsabile del progetto tecnico e socio di maggioranza del club, attraverso i canali ufficiali della società.

«Il 2025 sarà l’anno del Uefa Women’s Euro, quindi il momento giusto per avviare un simile progetto», spiega Räber. «Il calcio femminile ha raggiunto standard eccellenti e un altissimo livello competitivo. L’obiettivo è costruire un team internazionale con una buona base di atlete locali. Nel prossimo futuro», aggiunge il dirigente dell’Olbia, «saranno aperte delle selezioni e open day per dare a tutti la possibilità di ambire a far parte della squadra dell’Olbia Calcio».

Il progetto inizierà a prendere corpo a fine stagione per arrivare pronti ai nastri di partenza del campionato 2025-2026.

