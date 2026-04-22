Oltre a 3 punti pesantissimi in chiave salvezza, dal match col Trastevere l’Olbia eredita due squalifiche: il giudice sportivo ferma infatti per una giornata l’allenatore dei portieri Antonio Carafa, espulso prima dell’intervallo “per avere rivolto espressione offensiva a un tesserato della squadra avversaria”, e il difensore Domenico Moretti, che contro la vice capolista ha rimediato l’ammonizione che, da diffidato, ha fatto scattare il turno di stop.

Da gestire nelle ultime due gare del campionato di Serie D – in cui i bianchi se la vedranno con l’Anzio in casa, nel delicatissimo scontro diretto del 26 aprile, e con la Costa Orientale Sarda in trasferta – le situazioni di Cristian Anelli e del capitano Daniele Ragatzu, in diffida e a rischio squalifica nel momento clou della stagione.

La vittoria ottenuta contro il Trastevere ha permesso ai galluresi di riconquistare il terzultimo posto con 32 punti e di rientrare in corsa per i playout. Adesso l’obiettivo è di evitare di scivolare di nuovo in zona retrocessione diretta e di mantenere il distacco dalla tredicesima in classifica, che oggi è proprio l’Anzio, sotto gli 8 punti, condizione essenziale, da regolamento, per poter disputare gli spareggi salvezza.

A ben vedere, però, con 6 punti a disposizione l’Olbia può ancora ambire a migliorare la sua posizione nei playout, con diversi vantaggi. Se la squadra di Daniele Livieri riuscisse a chiudere la stagione regolare nella parte alta della zona playout, giocherebbe in casa lo spareggio in gara unica con eventuali supplementari ma senza rigori, e, data la migliore classifica rispetto all’antagonista, in caso di parità dopo l’overtime sarebbe salva.

Per questo il match di domenica con l’Anzio, tredicesimo con 38 punti e determinato a espugnare il Nespoli per provare a centrare la salvezza diretta, sarà cruciale.

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