Partito l’atteso appuntamento con il triathlon. Migliaia gli atleti e appassionati provenienti da tutta Europa.

La macchina organizzativa era al lavoro da settimane per garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza lungo il percorso che interesserà alcuni degli scorci più suggestivi della Riviera del Corallo.

Gli atleti si stanno sfidando nelle tre discipline previste dall’Ironman: nuoto, ciclismo e corsa, in una gara che promette spettacolo e agonismo. Fondamentale il contributo dei volontari, delle forze dell’ordine e delle associazioni coinvolte nell’organizzazione dell’evento.

L’appuntamento rappresenta anche un’importante occasione di promozione per il territorio, con la presenza di accompagnatori e visitatori.

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