Celestino Ciarolu è il nuovo allenatore del Coghinas in Promozione.

Il tecnico arriva dal Santa Teresa, squadra che ha portato alla salvezza in Eccellenza: prende il posto di Paolo Congiu che radio mercato definisce possibile nuovo allenatore dell'Atletico Uri in Eccellenza.

«Tecnico di grande esperienza nonché giocatore di grande spessore, sarà un tassello fondamentale per la nostra storia», scrive la società. Ciarolu sarà affiancato da uno staff tecnico composto da Gavino Di Maggo e Tore Stangoni e Bastiano Trogu.

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