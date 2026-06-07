Playoff di Eccellenza, l’Ilvamaddalena pareggia l’andata della finale: 1-1 con la PietralungheseGli umbri passano in vantaggio con Locchi, poi De Cenco firma il pareggio. La promozione in Serie D si deciderà domenica nel match di ritorno
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E' finita in parità, uno a uno, la partita di andata della finale per la Serie D fra l'Ivamaddalena e la squadra umbra della Pietralunghese: tutto quindi si deciderà domenica prossima, nella gara di ritorno.
Ospiti in vantaggio al minuto 7’ con Locchi, che entra in area dal lato corto di sinistra e fa centro con un preciso diagonale.
Da quel momento. netta supremazia dell'Ilvamaddalena, dodici a zero gli angoli, ma avversari che si difendono bene.
Due minuti decidono il risultato, nella ripresa, dopo il 10’: miracolo del portiere ospite Abibi su De Cenco, quindi è Ruzittu ad evitare lo 0-2 con una prodezza, e sul contrattacco va in rete di testa De Cenco su assist rimpallato di Piassi, per il pareggio finale.