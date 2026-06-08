Calcio regionale
08 giugno 2026 alle 15:11
Promozione, l'attaccante Daniele Contu resta all'Accademia SulcitanaL'accordo fra la società e il giocatore è già stato raggiunto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Due stagioni da protagonista con l'Accademia Sulcitana. Due anni e due salti di categoria con l'arrivo in Promozione. L'attaccante Daniele Contu vestirà ancora la maglia dell’Accademia Sulcitana anche nella stagione 2026-2027, pronto a fare altri gol anche nel campionato di Promozione. L'accordo fra la società e il giocatore è stato già raggiunto.
L'obiettivo della Sulcitana è quello di far bene anche in Promozione.
© Riproduzione riservata