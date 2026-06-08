Due stagioni da protagonista con l'Accademia Sulcitana. Due anni e due salti di categoria con l'arrivo in Promozione. L'attaccante Daniele Contu vestirà ancora la maglia dell’Accademia Sulcitana anche nella stagione 2026-2027, pronto a fare altri gol anche nel campionato di Promozione. L'accordo fra la società e il giocatore è stato già raggiunto.

L'obiettivo della Sulcitana è quello di far bene anche in Promozione.

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