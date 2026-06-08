Il CMB Porto Torres si impone nella gara 2 di finale playoff sul parquet del Genneruxi Cagliari e conquista la seconda promozione nel torneo di Serie C di basket. Raggiunge il CUS Cagliari, promosso dopo la regular season. È il responso dello scorso weekend del campionato di Divisione Regionale 1. Termineranno, invece, nel prossimo fine settimana i playout salvezza. Per il CMB è la seconda promozione di fila (l’anno scorso il salto dalla Divisione Regionale 2 alla Divisione Regionale 1).

La Finale. I turritani chiudono la pratica promozione al primo colpo, sfruttando il primo match point a disposizione, confermando in trasferta, davanti ad una bella cornice di pubblico, il successo di gara 1. Il punteggio finale è di 53-69. Il quintetto allenato da Claudio Cau porta a casa il risultato dopo il secondo posto in regular season, che erano valse il ruolo di favorita playoff. Per il Genneruxi si chiude una stagione comunque positiva, con una finale raggiunta migliorando il quarto posto della fase regolare. La partita, nei primi 20’, vive sulle ali dell’equilibrio. Genneruxi leggermente avanti a fine primo quarto (19-18 al 10’) e formazione ospite che impatta all’intervallo (33 pari al 20’). Il break decisivo nel terzo quarto: Porto Torres chiude gli spazi in difesa grazie ad un’efficiente difesa a zona, concede solo 1 punto alla formazione avversaria nel corso del quarto, trova con continuità la via del canestro e vola sul +15 (34-49 al 30’). Negli ultimi 10’ la compagine di casa, guidata da Gianluca Susini, cerca la reazione, ma Lungheu e compagni controllano e portano a casa vittoria e promozione. Alla sirena finale il via ai festeggiamenti di Porto Torres. Miglior realizzatore è Sahud, del CMB Porto Torres, con 32 punti personali.

I tabellini.

Genneruxi – CMB Porto Torres 53-69

Genneruxi: Forresu 4, Argiolas 10, Spiga 4, M. Angius 9, Susini, Loi, Brisu 4, Rubio Bonnet 5, Podda 4, L. Angius 7, Poma 4, Bonomo 2. Allenatore Susini.

CMB Porto Torres: Barbagallo 7, M. Cau, D. Cau 3, Mulas, Sahud 32, Madau, Piras 7, Sara 1, Cherchi 2, Lungheu 14, Bussu, Sanna 5. Allenatore Cau.

Arbitri: Seu e Fiorin.

Parziali: 19-18; 33-33; 34-49; 53-69.

Playout. Conferma il suo buon momento la Santa Croce Olbia, vittoriosa per 67-80 in casa del Mogoro. Netta la vittoria del San Sperate, invece, contro Assemini. Il quintetto allenato da Jean Patrick Sorrentino, infatti, si impone per 94-68.

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