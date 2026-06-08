Rissa in piazza Nazario Sauro a Sassari. Intorno alle 14.10 alcuni rider di origine straniera hanno cominciato a picchiarsi con cinghie, caschi, catene, perfino lucchetti delle biciclette.

Alcune persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario del 118. Sul posto i carabinieri che avrebbero portato via alcune persone per accertamenti.

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