Gli scontri
08 giugno 2026 alle 16:41aggiornato il 08 giugno 2026 alle 16:52
Sassari, rissa tra rider con cinghie e cateneL’episodio è accaduto nel pomeriggio, coinvolte diverse persone
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Rissa in piazza Nazario Sauro a Sassari. Intorno alle 14.10 alcuni rider di origine straniera hanno cominciato a picchiarsi con cinghie, caschi, catene, perfino lucchetti delle biciclette.
Alcune persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario del 118. Sul posto i carabinieri che avrebbero portato via alcune persone per accertamenti.
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