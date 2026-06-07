Il mercato del Santa Teresa viaggia sottotraccia. Ma procede spedito, a partire dagli under e dalle conferme. Per una squadra che nell’ultima stagione ha attraversato una fase importante di assestamento, riuscendo a salvare la categoria ai playout, poter ripartire da una buona base è un vantaggio non da poco.

In vista del prossimo campionato di Eccellenza, in cui sarà obbligatorio schierare un giocatore nato dopo il 1° gennaio 2007 e uno dopo il 1° gennaio 2008, tra i primi obiettivi ci sarebbero i cosiddetti “fuoriquota”, con un nuovo innesto per reparto e l’intenzione di puntare innanzitutto sui talenti locali.

Discorso analogo, in termini di rinforzi, per gli over, fatta eccezione per il portiere: l’idea sarebbe, infatti, quella di confermare l’esperto Guillermo Pedelacq, affiancandogli tra i pali un giovane. Per la cronaca, l’estremo difensore argentino, classe 1996, fu il primo acquisto ufficiale della scorsa estate.

Le trattative per trattenere in biancoceleste i protagonisti della salvezza procedono a braccetto con quelle per portare in Gallura cinque o sei volti nuovi. Confermato con largo anticipo Fabio Levacovich alla guida tecnica, il direttore sportivo Tomasino Muntoni avrebbe iniziato a dialogare con i giocatori dai quali, d’accordo con l’allenatore, il Santa Teresa vorrebbe ripartire, per puntellare poi l’organico con un esterno, un centrocampista e un attaccante.

Molto dipenderà, va da sé, dall’esito dei primi colloqui, di cui si potrebbe sapere qualcosa già nei prossimi giorni.

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