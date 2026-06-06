Il Carbonia Calcio continua a perdere pezzi: nel corso della riunione direttiva il vicepresidente Mirco Brai ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. La decisione, comunicata ai membri del direttivo, segna la conclusione del suo mandato nel ruolo di vicepresidente. In occasione della prossima riunione societaria, il direttivo si riunirà per procedere all’elezione del nuovo vicepresidente. Un mese fa si è dimesso pure il direttore sportivo Sebastian Puddu e ha più volte annunciato (ma non ancora formalizzato) le dimissioni il presidente Andrea Meloni.

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