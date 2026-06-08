L’Amsicora ha vinto lo scudetto con tre turni di anticipo, ma la sua rivale storica, la Lorenzoni Brà ha interrotto la lunga serie positiva. Ieri a Ponte Vittorio, nella terzultima giornata della serie A Élite femminile è stata battuta 2-0. Cade l’imbattibilità, si interrompe la striscia di nove vittorie e subisce una rete dopo sei giornate. Ma questa battuta d’arresto, la terza della stagione con le piemontesi, non fa male. La Lorenzoni aveva già battuto l’Amsicora nella semifinale della Coppa Italia e nella finale scudetto indoor. Ieri la partita è rimasta in equilibrio nella prima mezzora, poi è stata sbloccata da Raimo, a quattro minuti dalla fine il raddoppio di De Biase.

Serie A Élite maschile

Mancava solo il conforto della matematica per la salvezza della Ferrini. Non ha atteso i risultati delle dirette concorrenti, ha battuto 4-2 la Tevere, ormai ex campione d’Italia, ed ha festeggiato anche la prima vittoria stagionale al “Maxia”. L’egiziano Gamal ancora protagonista con le due reti del primo doppio vantaggio, la Tevere ha rimontato con Dionisi Vici, prima su rigore e corner corto a metà della terza frazione. Quattro minuti dopo nuovo vantaggio con Hassan subito imitato da Palmas.

Vittoria e terzo posto dell’Amsicora, 3-1 a Reggio Emilia con doppietta di Ojeda e rete di Montelli. La quasi contemporanea vittoria della capolista Brà la mette fuori gioco dalla lotta per lo scudetto, il primo posto è distante sei punti a due giornate dal termine.

Scudetto Allieve

Ancora l’Amsicora, ancora uno scudetto. E continua il ciclo della squadra allieve (ex Under 14), iniziato con il titolo under 12 nel 2024 e proseguito nei due anni successivi con altrettanti titoli, con la regia di due coach, Cecilia Pastor e Agustina Fiorelli. L’ultimo nelle finali disputate a Mori, sabato e domenica, con la squadra seguita da Marta De Guio. Primo posto nel girone eliminatorio, con il pari iniziale con l’Adige, 2-2. Poi due vittorie, 7-0 al Butterfly Roma e 3-1 alla Lorenzoni Brà. Finale con il Cus Pisa, battuto 4-1. Nelle quattro partite giocate dall’Amsicora, sette reti di Simeone, cinque di Contu, due Pazzola, una Serra e De Rosa. Anna Simeone è stata premiata come miglior giocatrice.

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