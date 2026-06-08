La Sardegna del pattinaggio corsa applaude un nuovo campione. Sulla pista di casa, davanti al pubblico delle grandi occasioni, Gioele Murru conquista il titolo italiano nella specialità del “giro ad atleti contrapposti” ai Campionati Italiani di Categoria in corso a Elmas.

Quattordici anni, categoria Ragazzi, tesserato per l’Asd Elmas in Line, il giovane talento sardo continua a collezionare successi e conferma di essere uno dei nomi più promettenti del panorama nazionale. Per lui si tratta infatti del secondo titolo tricolore stagionale dopo quello conquistato nell’1,5 giro sprint ai Campionati Italiani Indoor. Un doppio oro che certifica una crescita costante e una stagione fin qui da protagonista assoluto.

La vittoria di Elmas ha il sapore speciale delle grandi imprese. Murru ha saputo gestire la pressione della gara più attesa, regalando al pubblico una prestazione di alto livello e aggiungendo un altro capitolo alla sua giovane ma già brillante carriera.

La festa è grande in casa Elmas in Line, società organizzatrice della rassegna tricolore e autentica fucina di talenti del pattinaggio isolano.

«Gioele è il simbolo di quello che stiamo costruendo ogni giorno in pista», sottolinea la presidente Valentina Lai. «Dietro questo titolo ci sono sacrifici, allenamenti duri e una famiglia che lo sostiene sempre. Siamo orgogliosi di lui, ma anche di tutti i nostri ragazzi che in questi Italiani stanno dimostrando una crescita incredibile. Questo è il nostro oro più grande».

Entusiasmo condiviso anche da Lamberto Cuncu, consigliere regionale e responsabile del settore corsa della Fisr Sardegna.

«Vedere Gioele vincere qui, in casa, davanti al suo pubblico, è un’emozione unica. Ma la gioia è doppia perché il livello di tutto il movimento sardo si sta alzando. Questi campionati lo stanno dimostrando. Gioele è un trascinatore: con risultati così dà lustro a tutto lo sport rotellistico isolano e rappresenta un esempio per i più piccoli».

Parole di elogio arrivano anche dal presidente del Comitato Regionale Fisr – Skate Italia Sardegna, Serafino Corrias.

«Complimenti a Gioele per questo titolo strameritato e all’Asd Elmas in Line per il lavoro che svolge quotidianamente. Voglio inoltre sottolineare la qualità dell’organizzazione di questi Campionati Nazionali, che stanno offrendo una vetrina importante alla Sardegna e al nostro movimento».

Intanto Elmas continua a essere il centro del pattinaggio italiano. Le gare, trasmesse in diretta da Skate TV, stanno portando nelle case degli appassionati le emozioni di una manifestazione che vede i migliori giovani talenti sfidarsi per il tricolore.

E tra loro, ancora una volta, c’è un nome che brilla più degli altri. Quello di Gioele Murru, il ragazzo d’oro che continua a far sognare Elmas e tutta la Sardegna.

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