La promozione in Serie B Interregionale si allontana quasi definitivamente per la Torres. I rossoblù sono stati travolti a Terni nella gara d’andata del secondo e ultimo spareggio nazionale, cedendo per 110-64 al termine di una partita che gli umbri hanno controllato dall’inizio alla fine.

La Esseti, formazione costruita per il salto di categoria e reduce dalla delusione maturata nel precedente spareggio contro Mesagne, ha messo in campo maggiore esperienza e fisicità, indirizzando il confronto già nel primo quarto, chiuso avanti di 13 punti.

Per la squadra di Antonio Mura la serata si è complicata ulteriormente nel secondo periodo: Terni ha continuato a spingere sull’acceleratore, trovando con continuità la via del canestro e scavando progressivamente il solco fino al +21 dell’intervallo lungo. Nella ripresa il copione non è cambiato. La Esseti ha mantenuto alta l’intensità su entrambi i lati del campo, incrementando ulteriormente il margine fino al definitivo +46 che rende proibitiva la missione rimonta.

Sabato prossimo, alle 19, il PalaSerradimigni ospiterà la sfida di ritorno.

Basket Terni-Torres 110-64

Esseti Terni: Quartuccio 6, Buccini 7, Mandrelli 5, Baccetti 6, Comastri 6, Donkor 23, Asante 18, Amadio 12, Carenza ne, Marra 13, Bassetti 8, Kovachev 6. Allenatore Cilio

Sef Torres: Piras ne, N. Pitirra, Pricchiazzi 3, Perino, E. Pitirra 14, Giua 3, Dell’Erba 2, Denti 4, D’Elia 11, Casu 17, Barabino, Pompianu 10. Allenatore Mura

Parziali: 27-14; 51-30; 85-44

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