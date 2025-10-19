calcio
19 ottobre 2025 alle 14:32
Olbia, colpo di scena nel passaggio di proprietà: spunta l’imprenditore PistilliNiente accordo con Roberto Sulas, intesa tra Swiss Pro e un altro possibile acquirente
Svolta con colpo di scena nell’iter per il passaggio di proprietà dell’Olbia Calcio.
La Swiss Pro del patron turco Murat Yilmaz, rappresentata dall’ex presidente della squadra gallurese Guido Surace, avrebbe chiuso non con l’imprenditore edile Roberto Sulas, bensì con Angelo Pistilli, imprenditore laziale del ramo pasticceria.
- IN AGGIORNAMENTO –
