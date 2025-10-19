Nel pomeriggio in cui l’Olbia torna a vincere contro la Flaminia Civita Castellana arriva l’ufficialità del cambio di proprietà. Una notizia bomba dal momento che l’acquirente non è Roberto Sulas, grande favorito alla successione di SwissPro, bensì l’imprenditore di Cori (Latina) Giuseppe Pistilli, attivo nel settore della pasticceria e panificazione.

A fine gara il club manager dei bianchi Riccardo Pecchi legge la nota che conferma le voci che avevano iniziato a circolare oggi, all’ora di pranzo. “Si comunica che in data odierna l’Olbia Calcio ha firmato un preliminare di accordo con Giuseppe Pistilli, imprenditore di Latina attivo nel mondo della pasticceria e panificazione. Nei prossimi giorni – si legge – verrà indetta una conferenza stampa per la presentazione del nuovo proprietario e di tutto lo staff dirigenziale”.

Nella nota viene smentita la voce sull’interessamento dello stesso Pistilli in passato nei confronti della Ternana e della Fermana.

