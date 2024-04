Nuorese 65, Alghero 64, Usinese 62. A cinque giornate dalla fine il Girone B di Promozione è più incerto che mai, con tre squadre (la Macomerese si è staccata) che lottano per l'Eccellenza. Sabato il primo colpo l'hanno dato i verdazzurri, battendo 1-0 il Sennori nell'anticipo. «Per lo spettacolo e i neutrali è un bel testa a testa, visto che l'Eccellenza e il Girone A sono già definiti», il giudizio di Antonio Prastaro, subentrato a stagione in corso come allenatore della Nuorese, durante "L'Informatore Sportivo” su Radiolina. «Fino alla fine terremo il discorso aperto. Io faccio questo lavoro perché mi piace un gruppo che segua le mie idee di proporre calcio, poi nei dilettanti non si vive solo allenando». La Nuorese, retrocessa un anno fa, si basa su tanti nomi conosciuti, da capitan Fabio Cocco all'eterno Emerson, mentre il capocannoniere è il 2002 Andrea Piredda. «Emerson dimostra ogni giorno di essere un professionista nato, siamo contenti di averlo con noi: è una persona squisita», l'elogio di Prastaro.

In corsa. A -1 dalla Nuorese c'è l'Alghero. Che, curiosamente, in attacco ha un nuorese: Giuseppe Meloni, uno dei migliori bomber sardi in attività. «Sarebbe bellissimo rivedere la Nuorese non in Eccellenza ma in Serie D, però chiaramente devo pensare a noi e dobbiamo portare a casa questo campionato», la sua risposta al programma condotto da Lorenzo Piras. «È un bellissimo testa a testa da fuori, viverlo da dentro è ancora più ansioso. A livello personale però non sono del tutto soddisfatto: mi aspettavo qualcosa in più come gol, peccato per qualche problema fisico che mi ha tenuto fuori più di un mese». Meloni è a quota 13, a 38 anni ha deciso di scendere in Promozione dopo aver portato il Budoni in Serie D nella scorsa stagione. «Mi sento ancora bene, tranne qualche acciacco, e non avrei problemi a giocare in Eccellenza. Poi sto valutando anche dei progetti che vanno oltre il calcio, ma l'anno scorso ho preso il patentino da allenatore ed è probabile che possa essere la mia carriera». Ieri l'Alghero ha battuto 2-0 il Santa Giusta, mentre l'Usinese ha superato 6-2 l'Ovodda.

