Nulla da fare per la Nuova Icom Selargius sul parquet di AlpoLe giallonere tengono testa alla seconda forza del girone B per due quarti, prima di cedere nella ripresa sotto i colpi di una scatenata Gregori, autrice di 24 punti
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Si ferma a Villafranca di Verona la corsa del San Salvatore Selargius, battuto 71-54 dall’Ecodent Alpo in Gara 1 dei quarti playoff di Serie A2 Femminile. Le giallonere tengono testa alla seconda forza del girone B per due quarti, prima di cedere nella ripresa sotto i colpi di una scatenata Gregori, autrice di 24 punti.
L’approccio delle giallonere è positivo: Aijanen firma subito sette punti in fila per il primo vantaggio, ma Alpo prende presto ritmo offensivo e chiude avanti il primo quarto (27-18). Nel secondo periodo Selargius resta in partita, riuscendo a rientrare fino al -4 con Mura, ma le triple di Gregori consentono alle padrone di casa di andare all’intervallo sul 36-29.
La svolta arriva al rientro dagli spogliatoi. Alpo alza l’intensità e trova continuità dall’arco, mentre Selargius fatica a trovare soluzioni offensive e paga anche le rotazioni ridotte. Il parziale del terzo quarto spezza definitivamente l’equilibrio, con le venete che allungano fino oltre la doppia cifra.
Nel finale c’è spazio anche per le più giovani, con lo sguardo già rivolto a Gara 2, in programma mercoledì al PalaVienna, dove il San Salvatore proverà a riequilibrare la serie.
Ecodent Alpo - Nuova Icom San Salvatore Selargius 71-54
Alpo: Peresson 8, Parmesani 3, Rainis 11, Soglia 10, Gregori 24, Di Maria 1, Rosignoli 6, Todeschini 1, Furlani 2, Reschiglian 3, Mancini 2 . All. Soave N.
Selargius: D’Angelo 3, Mura 7, Berrad 4, Ceccarelli 8, Juhasz 8, Aijanen 9, Ingenito 8, Pinna 2, Ruggeri 1, Porcu 2, Blecic 2, Valenti 2. All.: Maslarinos V.
Parziali: 27-18, 9-11, 18-9, 17-16.