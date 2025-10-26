La Klass Sennori deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima gioia stagionale in Serie B Interregionale. A Sorso i romangini si arrendono 91-77 alla Scandone Avellino, che piazza l’allungo decisivo nell’ultimo quarto (27-12 il parziale) dopo una sfida combattuta e ricca di spunti positivi.

Non basta ai ragazzi di coach Piras la serata monumentale di Jiri Hubalek, autore di 26 punti e 18 rimbalzi.

La gara. L’avvio è incoraggiante per Sennori: Hubalek si fa subito sentire e la Klass comanda nei primi minuti. Avellino, però, reagisce con i canestri di Ragusa e Vitale, riuscendo a costruire il primo break e a chiudere avanti la prima frazione.

Nel secondo quarto i sennoriesi non si arrendono: Nwokoye firma la parità a metà periodo, ma nel finale di tempo gli ospiti tornano a spingere e vanno al riposo lungo con otto lunghezze di margine.

La squadra di Piras prova a cambiare passo nella ripresa. Con carattere, la Klass costruisce un parziale di 13-2 che ribalta il punteggio e accende l’entusiasmo del pubblico. Ma lo sforzo si paga nel finale: la bomba di Duranti riporta avanti la Scandone, che negli ultimi cinque minuti prende definitivamente il controllo e chiude con un divario più ampio di quanto visto in campo.

Una sconfitta amara, ma con segnali incoraggianti: la Klass cresce e lotta fino alla fine.

Sennori-Avellino 77-91

Klass Sennori: Cordedda 5, Puggioni 14, Nwokoye 13, Merella, Cabras 2, Desole 2, Tola, Pisano 7, Biolchini 8, Hubalek 26. Allenatore Piras

Scandone Avellino: Piazza, Cioppa 20, Cantone 6, Ragusa 7, Quarisa 8, Iannicelli, Duranti 11, Tonello 12, Beck 15, Vitale 12. Allenatore Carone

Parziali: 24-28; 42-50; 65-64

