L’anticipo
26 ottobre 2025 alle 16:03
Serie D, l’Ischia supera il Monastir per 2-1I padroni di casa sbloccano il risultato dopo appena 2’ con Koné, che al 22’ firma anche il raddoppio. Nella ripresa, al 35’ Suazo accorcia le distanze
Al Monastir non basta un gran secondo tempo per tornare a casa dalla trasferta di Ischia con un risultato positivo: nell’anticipo di questa mattina della nona giornata del campionato di Serie D, girone G, vincono 2-1 i campani che sfruttano le poche occasioni da loro create.
Nel primo tempo, i padroni di casa sbloccano il risultato dopo appena 2’ con Koné, che al 22’ firma anche il raddoppio. Nella ripresa, al 35’, Suazo accorcia le distanze.
La squadra di Marcello Angheleddu chiude all’attacco, ma il risultato non cambia. Il Monastir resta a 13 punti, mentre l’Ischia avanza a 8.
