Va male il debutto al PalaSerradimigni: la Dinamo Women perde l'imbattibilità nella A1 femminile. Vince il Broni dopo un supplementare: 71-76.

Gara condizionata dai due break ospiti. Il primo di 9-0 in un avvio che ha visto Carangelo e compagne molto contratte. per di più la pessima mira dall'arco dove ha segnato solo Turel, ha fatto finire Sassari anche a -14. prima del riposo gli squilli della rimonta che è stata lunga: 65-65 a 15 secondo dal termine. Chiusi i tempi regolamentari sul 67-67 la Dinamo Women è partita forte nell'overtime andando a +4 ma ha incassato un altro break di 9-0 che ha deciso la sfida.

Tabellino Dinamo Women: Sammartino 2, Richards 23, Tammaro ne, Fadda ne, Carangelo 11, Trozzola, Spinelli, Poindexter 15, Boros, Egwoh ne, Treffers 12, Turel 8. All. Citrini.

