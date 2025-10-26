Nel match valido per la seconda giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie B, l'Amatori Rugby Capoterra vince 35-14 sul campo del Varese.

Grazie alle mete di Simone Brui, una di maul e due di Angelo Valentine (Mattia Aru ne ha trasformate tre), Capoterra ha conquistato anche il punto bonus. A referto anche tre punizione realizzate da Aru nel primo tempo, finito 13-7.

Amatori Rugby Capoterra: Aru (77' Baldanzi), Stara (65' Contu), Valentine, Murgia, Celembrini, Panduccio, Brui (38' Marongiu), Pace, Balboni, Oghittu, Vega, Piano (65' Carosi), Ganga, Garau (59' Piras), Chibsa. (Biccu, Zedda). Coach Marcello Garau e Gabriele Ambus.

