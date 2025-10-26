Carolina Cicu si aggiudica il Torneo Ac Garda, Open limitato 2.4.

Sui campi dell'Associazione Calcio Garda, la portacolori della Torres Tennis, accreditata della seconda testa di serie, è entrata in gara nei quarti di finale regolando con un doppio 6-1 la veronese Gioia Bonomi, per poi battere 6-3, 7-5 in semifinale la bolzanina Julia Peer.

La finale non si è disputata, con Cicu che ha approfittato del forfait di un'altra tennista bolzanina, Iris Tabarelli.

© Riproduzione riservata