la finale
26 ottobre 2025 alle 14:19
Tennis, Carolina Cicu vince sul GardaLa portacolori della Torres si è aggiudicata il torneo sui campi veronesi
Carolina Cicu si aggiudica il Torneo Ac Garda, Open limitato 2.4.
Sui campi dell'Associazione Calcio Garda, la portacolori della Torres Tennis, accreditata della seconda testa di serie, è entrata in gara nei quarti di finale regolando con un doppio 6-1 la veronese Gioia Bonomi, per poi battere 6-3, 7-5 in semifinale la bolzanina Julia Peer.
La finale non si è disputata, con Cicu che ha approfittato del forfait di un'altra tennista bolzanina, Iris Tabarelli.
