Quarta giornata
26 ottobre 2025 alle 15:14
Tennis A2, pareggio a domicilio per il Tc CagliariLe ragazze di capitan Carla Lucero impattano 2-2 a Monte Urpinu contro le aretine del Ct Giotto
Nella quarta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre femminile il Tc Cagliari pareggia 2-2 in casa contro le aretine del Ct Giotto.
I risultati.
Andreea Prisacariu (C) b. Gaia Squarcialupi 6-3, 7-6(5)
Eleonora Alvisi (C) b. Aneta Laboutkova 6-4, 6-4
Bianca Vannelli b. Sara Festa (C) 7-5, 6-2
Aneta Laboutkova/Rachele Bacciarini b. Eleonora Alvisi/Beatrice Zucca (C) 7-5, 6-4.
